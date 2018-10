Javorcic: «L’espulsione ha cambiato le carte in tavola»

(Foto Facebook – Aurora Pro Patria 1919 – Official)

È un commento amaro quello raccolto dall’ufficio stampa della Pro Patria di Ivan Javorcic al termine del pareggio 1-1 tra la sua squadra e l’Albissola: «E’ stata una partita interpretata subito bene dai miei. Avevamo la partita in pugno fino all’espulsione di Mastroianni che ha cambiato le carte in tavola. Avendo giocato in 10 per più di 60 minuti possiamo essere soddisfatti del punto conquistato, ma la rabbia “agonistica” è tanta. C’è rammarico».

«Difficile – spiega Javorcic analizzando gli episodi – valutare il fallo di reazione di Mastroianni. L’azione era da un’altra parte e dalla panchina non ho visto. Più semplice invece analizzare il fallo da secondo giallo di Russo non sanzionato. Non siamo molto fortunati con gli arbitri e non è la prima volta che capita in Stagione, vedi Olbia, Carrarese e Juventus U23».

«Come avevo detto alla vigilia – ha concluso Javorcic –, questa partita poteva riservarci parecchie incognite. L’Albissola mi era piaciuta anche nelle altre partite senza Bellucci in panchina. Peccato perché oggi noi avevamo incanalato il match come volevamo, e anche in inferiorità numerica abbiamo dato segnali importanti. Continuiamo a lavorare su questa strada».