La “carovana dei 7mila migranti” punta sugli Stati Uniti

Sono partiti dall’Honduras a piedi con l’obiettivo di attraversare Guatemala, Messico e cercare di entrare negli Stati Uniti.

È un viaggio a piedi da 2500 chilometri e lo stanno affrontando uomini e donne di ogni età: sono stati identificati come “la carovana dei 7mila” perché tanti sembrano essere (secondo quanto affermano le autorità guatemalteche e messicane) i migranti in marcia che guardano agli States con la speranza di sfuggire alla violenza e alla povertà della loro terra d’origine.

L’Honduras, infatti, è una terra flagellata dalla violenza di bande criminali, dalla guerra alla droga e dalla corruzione dilagante.

La marcia per ora continua senza curarsi delle minacce del presidente Usa Donald Trump, che ha promesso di inviare l’esercito per proteggere il confine meridionale tra Usa e Messico.

Sadly, it looks like Mexico’s Police and Military are unable to stop the Caravan heading to the Southern Border of the United States. Criminals and unknown Middle Easterners are mixed in. I have alerted Border Patrol and Military that this is a National Emergy. Must change laws!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 22 ottobre 2018