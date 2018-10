“La fattura elettronica può essere un’opportunità per l’impresa”

«Se utilizzata nel modo più corretto, la fattura elettronica è veramente un’opportunità per l’impresa. E questo in termini di semplificazione e immediatezza dell’attività, ma soprattutto garantendo all’azienda un concreto risparmio di tempo e quindi di denaro». Parole del presidente della Camera di Commercio, Fabio Lunghi, intervenuto questa mattina (giovedì 25 ottobre, ndr), a MalpensaFiere, in occasione del primo di un ciclo di incontri che l’ente di piazza Monte Grappa dedica a un tema “caldo” per l’impresa quale appunto la fattura elettronica.

A poco più di due mesi dal via della sua obbligatorietà, prevista a partire dal 1° gennaio dell’anno prossimo, il sistema imprenditoriale del nostro territorio si sta attivando per prepararsi. Lo conferma l’attenzione che gli operatori economici hanno riservato al primo appuntamento promosso dalla Camera di Commercio: oltre 150 partecipanti e il tutto esaurito nelle sale di MalpensaFiere ad ascoltare le relazioni del tributarista Alessandro Mastromatteo e di Matteo Pozzi, esperto di InfoCamere, società del sistema camerale che mette a disposizione un modello di fatturazione elettronica a costo zero. «La fatturazione elettronica – continua Lunghi – può anche rappresentare un “volano” in grado di aiutare le nostre imprese nel compiere un autentico salto di qualità nella digitalizzazione, cogliendo così altri occasioni di crescita. È il caso, per esempio, dei libri digitali, ovvero il sistema che consente di gestire in modalità telematica la tenuta, l’archiviazione e la conservazione a norma dei libri sociali previsti dal Codice Civile o dalle norme tributarie. Come Camera di Commercio, siamo impegnati a fornire il miglior supporto possibile alle imprese varesine».

Intanto, sono aperte le iscrizioni agli altri due appuntamenti già programmati su questa tema della fatturazione elettronica: il primo è fissato per mercoledì 14 novembre nelle sale del Centro Congressi Ville Ponti di Varese. Il 21 novembre, invece, si ritornerà a MalpensaFiere di Busto Arsizio. La partecipazione ai seminari è gratuita, occorre però prenotarsi online sul sito della Camera di Commercio www.va.camcom.it, seguendo il percorso “Convegni e Seminari ˃ Punto Impresa Digitale”.