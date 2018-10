La Filodrammatica Gallaratese inaugura la stagione del Teatro Nuovo

Il Teatro Nuovo di Madonna in Campagna, a Gallarate, propone sabato 13 ottobre la commedia “Sogno di una notte di mezza sbornia”. È lo spettacolo che apre la stagione del teatro di via Leopardi.

In scena la Compagnia Filodrammatica Gallaratese, per la regia di Giovanni Melchiori, in uno spettacolo in cui un inaspettato Dante Alighieri, apparso in sogno, cambia la vita del povero Pasquale (vedi qui).

Appuntamento sabato 13 ottobre alle 21.

Il successivo spettacolo è il 27 ottobre, un “Cyrano de Bergerac in salsa comica”. Qui trovate tutti gli spettacoli della Stagione del Teatro Nuovo.