La Giornata delle Famiglie al Museo tra i piccoli tesori del Tessile

Anche quest’anno la Città di Busto Arsizio partecipa alla Giornata Nazionale delle Famiglie al Museo.

Domenica 14 ottobre il Museo del Tessile aprirà le sue porte alle famiglie con un’attività dedicata, tutta nuova e da scoprire.

Giunto alla sua sesta edizione, F@mu è l’evento culturale dedicato alle famiglie più importante d’Italia, nato dall’esperienza del portale internet Kids Art Tourism e promosso dall’Associazione Famiglie al Museo. Lo scopo è quello di promuovere la didattica museale tra le famiglie con bambini, per contribuire ad accrescere un legame troppo spesso sottovalutato: quello tra le famiglie stesse ed il museo. Eppure sono tanti in Italia i musei, piccoli e grandi, che offrono una programmazione culturale di alto livello con l’intento, tra gli altri, di favorire per loro un punto di incontro. Lo stesso intento è quello di F@mu e per questo il Museo del Tessile è orgoglioso di figurare tra le quasi 800 istituzioni accreditate.

Commenta l’Assessore all’Identità, Cultura e Commercio, Manuela Maffioli: “Il tema di quest’anno, ‘PICCOLO MA PREZIOSO’, suscita diverse riflessioni: piccoli ma preziosi sono tantissimi musei italiani, una netta maggioranza rispetto a quelli più grandi e celebri. Piccoli ma preziosi sono anche i bambini, che insieme ai genitori costituiscono un pubblico molto importante e da valorizzare. Piccoli ma preziosi sono anche i dettagli da osservare con cura per comprendere a fondo la grande ricchezza del nostro patrimonio culturale”.

Per festeggiare questa giornata, domenica 14 ottobre il Museo del Tessile invita le famiglie a passare un pomeriggio insieme, proponendo una speciale Giocomerenda dal titolo “Piccoli ma preziosi…tesori da collezione!” alla scoperta della nuovissima acquisizione di quest’anno: la collezione del sarto Antonio Ferramini. Grandi e piccini potranno andare alla scoperta di alcuni curiosi dettagli che rendono così particolari alcuni pezzi della collezione e dare libero sfogo alla fantasia nel laboratorio. Infine, l’attività si concluderà con una merenda tutti insieme!

Ecco alcune informazioni utili:

L’attività si terrà domenica 14 ottobre, dalle ore 15.30 alle ore 17.00, presso il Museo del Tessile (via Volta, 6) ed è dedicata ai bambini dai 4 ai 12 anni.

E’ richiesta la presenza di un adulto accompagnatore per l’intera durata dell’attività (max 2 adulti per bambino). La partecipazione é gratuita. L’iscrizione é obbligatoria, scrivendo una mail a didattica.prenotazioni@comune.bustoarsizio.va.it entro giovedì 11 ottobre, indicando: nome, cognome, età dei partecipanti e un recapito telefonico (sarà inviata conferma di iscrizione, fino ad esaurimento dei posti disponibili).

E non è finita qui…

Con la speciale Giocomerenda F@mu l’Amministrazione Comunale inaugura il nuovo calendario delle “Giocomerende al museo”, che continueranno nei prossimi mesi con nuovi appuntamenti.

Per info e prenotazioni:

Ufficio Didattica Museale e Territoriale

Città di Busto Arsizio

telefono: 0331 390242

mail: didattica.prenotazioni@comune.bustoarsizio.va.it