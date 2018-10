La globalizzazione vista dalle periferie del mondo

Prosegue a Tradate il ciclo di incontri “Non viviamo un’epoca di cambiamento ma un cambiamento d’epoca” organizzato dalla Comunità pastorale del Santo Crocifisso nell’ambito del progetto Dialoghi con la città.

Mercoledì 24 ottobre alle 21 all’Oratorio San Luigi di via Manzoni – si terrà il secondo incontro del ciclo, intitolato “La globalizzazione vista… dalla fine del mondo. Una lettura dalle periferie dell’umanità”.

Relatore della serata sarà il professor Giorgio Del Zanna, ricercatore di Storia contemporanea all’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano.

«Come spesso accade, guardare da una prospettiva diversa una situazione aiuta a vedere e comprendere cose che nemmeno si immaginavano – spiega don Gianni Cazzaniga, responsabile della Comunità pastorale – scoprendo di poter dare senso ed attenzione a tante idee e a tante persone che non avevamo saputo coinvolgere o che non capivamo. Profeticamente Papa Francesco, affacciandosi su piazza San Pietro il giorno della sua elezione, ha iniziato questo cammino di riflessione su quanto non siamo soliti considerare nella nostra vita, interpretando così la scelta dei Cardinali di chiamare un Vescovo “dalla fine del mondo” per guidare la Chiesa».

«E’ un percorso pericoloso o è la via per un mondo più giusto e bello? È necessario rimettersi in discussione, visti i tanti cambiamenti che già ci investono? Cosa rispondere a chi, nella Chiesa, non è d’accordo con le autocritiche? Ma questa è un’operazione che anche la società laica dovrebbe fare?».

Il ciclo proseguirà con altri incontri, che si svolgeranno a Villa Truffini con inizio alle 21:

Mercoledì 28 novembre: “La sfida ambientale. Un mondo che non pensa al suo futuro. L’enciclica Laudato si: un’ecologia preoccupata delle nuove generazioni”

Mercoledì 16 gennaio: “In una società dei contrasti la Chiesa “ospedale da campo”. L’impegno sociale in un mondo di disparità crescenti”

Mercoledì 13 febbraio: “La terza guerra mondiale a macchia di leopardo. La responsabilità per la pace”

Mercoledì 20 marzo: ” Economia e finanza: l’uomo diventa scarto? Alla ricerca di un nuovo modello economico”.

Mercoledì 8 maggio: “Un cambiamento d’epoca: e la Chiesa? Riforme e testimonianza”