La mostra itinerante per Paolo VI nasce a Villa Cagnola

Una mostra, uno spettacolo, 17 volumi: è l’imponente lavoro messo in campo dall’Istituto superiore di studi religiosi Beato Paolo VI di Villa Cagnola a Gazzada in occasione della canonizzazione di Papa Montini.

Lo spettacolo è andato in scena a settembre, e si intitola “Il Cristo necessario”: il teatro racconta Papa Paolo VI. La mostra sta invece girando la Lombardia in questi giorni: in arrivo da Villa Litta a Lainate, sarà in battistero a Varese dal 14 al 21 ottobre, grazie al Movimento per la Vita varesino. Dal 16 al 23 ottobre sarà in mostra anche a Vedano Olona, alla sala san Maurizio, grazie alla associazione fiera di san Pancrazio. Dal 22 ottobre in poi,partirà per Cinisello Balsamo.

I CONTENUTI DELLA MOSTRA

“Paolo VI Santo: l’uomo, l’Arcivescovo, il Papa” è una mostra documentale organizzata su 43 pannelli di 98 centimetri per un metro. Illustrata e riccamente documentata, attraverso le sue 3 sezioni – l’uomo, l’arcivescovo, il pontefice – intende ricostruire i momenti fondamentali della biografia di Paolo VI entro le vicende della Chiesa e della società, in Italia e nel mondo.

Realizzata originariamente a cura di Arcidiocesi di Milano, Fondazione Ambrosiana Paolo VI, Università Cattolica del Sacro Cuore, Facoltà Teologica dell’Italia Settentrionale – Ideazione e cura dell’Associazione Sant’Anselmo – a cura di Giselda Adornato, Andrea Gianni, Luciano Vaccaro, con la consulenza di storici e specialisti di primissimo piano (da Ennio Apeciti a Franco Giulio Brambilla a Giorgio Rumi), si presenta ora in veste rinnovata grazie all’istituto che ha sede in Villa Cagnola.