La Polizia cantonale passa al setaccio lavoratori e aziende

La Polizia cantonale ha effettuato ieri un’operazione di controllo a Croglio e a Gandria.

L’operazione si è svolta in collaborazione con l’Ufficio dell’Ispettorato del lavoro, la Commissione paritetica cantonale dell’edilizia, l’Aic- Associazione interprofessionale di controllo e la Commissione paritetica cantonale diverse.

Nel corso dell’operazione sono stati controllati in totale 92 persone e 62 veicoli.

Gli uffici dell’Ispettorato del lavoro approfondiranno gli accertamenti in base ai dati raccolti, mentre gli ispettori dell’Aic hanno provveduto a segnalare la mancata notifica per prestazioni transfrontaliere in tre casi ed eseguiranno accertamenti sul conto di due aziende.