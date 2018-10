Con la riforma della class action l’impresa diventa vittima sacrificale

La riforma della class action, attualmente in discussione in Parlamento, scatena le critiche di Confindustria Lombardia. Tre i punti critici, evidenziati dagli industriali lombardi in linea con le associazioni territoriali e con Confindustria nazionale, che rischiano di far diventare le imprese delle “vittime sacrificali” delle azioni di classe: l’ampliamento dell’ambito di applicazione, la modifica della procedura di adesione da parte dei singoli, l’introduzione di incentivi alla litigiosità e la retroattività delle nuove normative. (nella foto Marco Bonometti al World manufacturing forum di Cernobbio)

Duro il commento del presidente di Confindustria Lombardia Marco Bonometti: «Ecco riapparire, nella proposta di riforma della Class action, quella cultura anti-industriale che aveva caratterizzato il Decreto dignità. Confindustria Lombardia auspica che i parlamentari, di maggioranza e di opposizione, a partire dai parlamentari lombardi, lavorino per migliorare un testo che, allo stato attuale, rischia di aumentare indiscriminatamente i contenziosi e che, nella parte riguardante il compenso, ha un evidente intento punitivo nei confronti delle imprese e può trasformare l’azione di classe da meccanismo di tutela in strumento di affari».

Infine, Bonometti precisa che: «la retroattività non sta né in cielo né in terra. Le imprese, secondo questa norma, potrebbero essere esposte a contenziosi di classe anche per fatti accaduti 10 anni prima»