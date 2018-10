La segreteria leghista al lavoro per la lista delle prossime amministrative

«Stiamo lavorando per l’importantissimo appuntamento che, la prossima primavera, ci vedrà tornare al voto nella nostra Biandronno per offrire un’Amministrazione migliore a tutti i Cittadini».

Paola Miola, segretario cittadino della sezione della Lega di Biandronno nella foto con il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Giancarlo Giorgetti, interviene e rompe il ghiaccio in vista delle prossime elezioni comunali che interesseranno il comune l’anno prossimo.

«La Segreteria della Sezione della Lega – dichiara Paola Miola – che ho l’onore di guidare grazie alla fiducia dei militanti, si sta impegnando per definire in questi giorni la lista delle persone valide che correranno nella nostra lista. Persone che amano lavorare per la nostra comunità senza farsi troppe pubblicità. Sono queste le persone che si proporranno al voto dei Cittadini».

«La lista che stiamo preparando – conclude Miola – sarà quindi composta esclusivamente da persone radicate sul territorio, che in tutti questi anni sono state capaci di dare un grande contributo alla comunità, e che hanno la fiducia della sezione della Lega. Persone che hanno lavorato sempre per l’interesse pubblico, sacrificando anche tempo e risorse personali per il bene comune».