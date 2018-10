La squadra “Tosi&Tosi” sul terzo podio al torneo di Utrecht

Un nome, una città, due scuole e un podio. Per il quarto anno consecutivo i due istituti superiori di Busto Arsizio, liceo scientifico Arturo Tosi e tecnico internazionale Enrico Tosi hanno conquistato il terzo podio al torneo sportivo internazionale di Unihockey che si è tenuto a Utrecht in Olanda dal 24 al 28 settembre scorsi.

Cinque le città europee partecipanti, Lubiana, Praga, Munster, Utrecht e Busto Arsizio, e molti gli sport.

The host city quest’anno è stata Utrecht, in Olanda, e lo sport Floorball, chiamato in Italia Unihockey.

La squadra ha conquistato un onorevole terzo posto, dopo la Repubblica Ceca e la Slovenia. Quarto posto per la Germania, quinto e sesto per le due squadre della scuola ospitante.

«È stata ancora una volta una grande occasione di crescita, con momenti di sport, sempre giocato con agonismo ma anche fair play e amicizia, e momenti di cultura – commentano le due dirigenti Patrizia Iotti e Nadia Cattaneo – la lingua comune è l’inglese, la sistemazione è in famiglia, le giornate sono state completate con la caccia fotografica ai monumenti, a squadre miste internazionali, per le vie di Utrecht, la visita guidata all’ex complesso carcerario De Vrije Wolf, un workshop con un mastro cioccolatiere, il giro dei canali della città in canoa e, sulla via del ritorno, la visita ad Amsterdam.

I torneo internazionale si dimostra ogni volta un’esperienza davvero preziosa, non solo per gli studenti, ma anche per gli insegnanti, che hanno l’occasione di confrontarci con realtà sportive scolastiche diverse dalla nostra, ricevendo nuovi stimoli e nuove idee”.

La squadra Tosi&Tosi è stata accompagnata dalla Prof. ssa Valeria Spinelli (Ite), prof. Valerio Ramponi (Liceo scientifico), e dal prof. Maurizio Moscheni,tecnico della squadra.

Valentina Belvisi di 3^DF, Luca Borsani e Filippo Caldiroli di 3^BI, Filippo Corti e Davide Biancardini di 2^E) hanno commentato così l’esperienza: