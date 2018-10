Per la stagione invernale Openjobmetis cerca 4.500 lavoratori

Turismo, negozi o assistenza familiare. L’inverno porta una grande ricerca di lavoratori stagionali e per la stagione che sta iniziando Openjobmetis ha attivato 4500 offerte di impiego in tutta Italia per il periodo compreso tra novembre 2018 e febbraio 2019.

I candidati selezionati dai professionisti delle 130 filiali di Openjobmetis verranno assunti con contratti in somministrazione principalmente nei settori: retail, turismo, ristorazione, grande distribuzione, produzione dolciaria e assistenza familiare. Il contratto di somministrazione prevede che il personale venga assunto direttamente da Openjobmetis, che garantisce una gestione integrata del rapporto di lavoro tra dipendente e azienda, dalla formazione agli aspetti burocratico-amministrativi.

Ecco il dettaglio dei profili ricercati:

Turismo, 754 persone: guide turistiche, addetti al ricevimento, facchini, autisti, maschere per cinema multisala. Retail, 1490 persone: magazzinieri, cassieri e addetti alla vendita per allestimento espositivo e riorganizzazione per saldi. Ristorazione, 753 persone: cuochi, aiuto cuochi, camerieri, lavapiatti, addetti alla sala, addetti alla gestione dei fornitori, personale di servizio. Grande distribuzione, 980 persone: cassieri, capireparto, banconisti per reparti fresco (ortofrutta, pescheria, macelleria, gastronomia, panetteria, pasticceria), addetti alla sicurezza. Produzione dolciaria, 572 persone: addetti al confezionamento, addetti alla produzione, pasticceri, decoratori, addetti alla selezione e alla lavorazione delle materie prime. Assistenza familiare, 110 persone: badanti.

«Le aziende valutano il personale temporaneo e, in caso di riscontri positivi, possono decidere in un secondo momento di impiegarlo in ruoli più stabili -spiega Laura Piccolo, responsabile grandi clienti Openjobmetis-. Questi lavori, quindi, possono diventare la porta d’entrata verso occupazioni a lungo termine. Per diverse mansioni non è necessaria un’esperienza pregressa. Ecco perché rappresenta un’ottima occasione per i giovani che stanno muovendo i primi passi nel mondo del lavoro e intendo farlo in modo regolare e tutelato». Per avere maggiori informazioni sui requisiti richiesti e inviare la propria candidatura, accedere al sito www.openjobmetis.it e consultare gli annunci pubblicati nella sezione “Candidati”.