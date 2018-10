La Tartaruga e Piante Insolite: insieme per lo sviluppo del territorio

Cosa hanno in comune La Tartaruga che opera nel settore arredo esterno nella provincia di Varese, Milano e Canton Ticino dal 1976 e Piante insolite che è produttore diretto e rivenditore online di piante rare ed esclusive? Un forte impulso per la collaborazione in favore dello sviluppo del territorio.

A partire dai primi di ottobre prende il via un interessante progetto di collaborazione e scambio tra lo show-room La Tartaruga e Piante insolite: l’iniziativa ha lo scopo di sviluppare i rapporti all’interno del territorio di Cassano Magnago tra due realtà che sono accomunate dal “vivere” quotidianamente l’outdoor. Qui la collaborazione diventa un’opportunità e uno strumento utile per fare conoscere al meglio i propri servizi.

“Gioco di squadra: questo spiega la nostra volontà di instaurare rapporti di partenariato con realtà del Varesotto. Vogliamo sviluppare i rapporti di collaborazione in nome del networking sul territorio” esordisce così Danilo Anselmi, proprietario di La Tartaruga. “Lo spirito di collaborazione può offrire un contributo prezioso per l’implementazione di attività locali e l’auspicio è infatti che questo genere di progetto possa essere propulsore per ulteriori future iniziative e sinergie sempre più ramificate nel territorio”.