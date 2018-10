La Tv Svizzera e l’addio al digitale terrestre: “Gli italiani potranno seguirci sul web”

A dare la conferma definitiva che entro fine 2019 la SSR smetterà di trasmettere i propri programmi, fra i quali RSI La Uno e La Due, attraverso la rete digitale terrestre (DVB-T) è la stessa emittente in una nota inviata a Varesenews.

La decisione è stata presa in quanto la disponibilità elevata di reti cablate in Svizzera fa sì che questa tecnologia sia utilizzata sul territorio svizzero soltanto da un numero esiguo di telespettatori e, anche nell’ottica delle misure di risparmio che dovranno essere attuate dalla SSR, nella nuova concessione si è deciso per un suo abbandono.

Poiché le frequenze per loro natura non rispettano forzatamente i confini geografici, in Italia nella zone a ridosso del confine è possibile captare le reti della SSR sul digitale terrestre. Una volta spento il segnale questa possibilità non ci sarà più.

La SSR propone al suo pubblico italofono d’oltreconfine un’offerta online dedicata: www.tvsvizzera.it. Per maggiori informazioni su possibili offerte che si estendono oltre i confini elvetici, la invito a prendere contatto direttamente con la RSI: https://www.rsi.ch/chi-siamo/contatti/