La valle dell’Olona fa festa ricordando quando fischiava il treno

L’Associazione Amici della ferrovia della Valmorea, organizza per domenica 14 ottobre l’11esima edizione della festa “Fischiava il Treno – Ul trenen daa vall d’Uôna”.

«E’ una festa dal sapore un po’ antico, organizzata per riscoprire la nostra valle e il tratto di ferrovia dove una volta passava il treno che collegava Castellanza con Mendrisio – spiegano gli organizzatori – Durante la manifestazione ci sarà un punto ristoro con cibi tradizionali del territorio (polenta e spezzatino d’asino, bruscitt e casseuola), caldarroste, giochi per bambini come ”La pesca sul ponte”, un grande plastico del treno funzionante, si potrà scrivere con il pennino una cartolina e spedirla dalla nostra ”posta antica”, e si potrà anche partecipare a due concorsi ”Bici in festa” e ”Treni”».

Alla festa, organizzata con il patrocinio del Comune di Gorla Minore, parteciperà anche l’Associazione Plis (Parchi locali di interesse sovracomunale) con il suo progetto ”Acque e boschi lungo la via Francisca. Piante ed erbe dei pellegrini”.

La festa si apre alle 12 con la partenza di “Bici in festa” dal Parco Durini di Gorla Minore, e prosegue nei pressi della vecchia stazione di Gorla Minore dalle 12 alle 18.

QUI potete leggere e scaricare la locandina con il programma dettagliato