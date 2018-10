L’acqua del collettore “spazza via” il campo appena seminato

Un campo appena seminato a frumento che serve per sfamare le sue 260 mucche spazzato via dalla furia delle acque di un collettore fognario.

È quanto denunciato con una lettera inviata alle autorità nella serata di ieri, lunedì 29 ottobre Luigi Brumana, titolare dell’azienda agricola “La Bergamina” di Lozza.

«Avevamo appena seminato e ci siamo accorti che il campo si è allagato per via del tombino di ispezione di una condotta idrica che convoglia acque chiare (quindi non fogna, ma il “troppo pieno” degli acquedotti o l’acqua piovana ndr) – spiega Brumana . Il campo è stato completamente “slavato” dall’acqua, tutte le sementi sono state spazzate via e quindi il raccolto, in almeno due ettari, è andato perso».

Brumana racconta che amministrazione comunale e protezione civile hanno tentato un intervento, ma invano: «Alla fine mi sono dovuto rivolgere privatamente ad una ditta di scavi che ha provveduto con una pala meccanica a drenare l’acqua dal campo. Ora non so che fare: oltre al danno subito dovrò anche accollarmi le spese per pagare il lavoro svolto sul mio campo».

Luigi, oltre a scrivere a Provincia e Prefettura, ha pure documentato l’accaduto con foto e video.