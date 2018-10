Ladri nella palazzina dei servizi dello stadio. Tanti danni e amarezza

Sono entrati in azione nel cuore della notte e dopo aver scavalcato la recinzione hanno forzato tutte le porte e messo a soqquadro tutte le sedi delle associazioni della palazzina multi servizi.

Sono i ladri che hanno preso di mira lo stadio Colombo Gianetti nella notte tra martedì e mercoledì. Il colpo è stato scoperto alle 17 dai primi volontari dell’Osa, società di atletica, che hanno aperto la struttura per gli allenamenti. Scattato l’allarme sono arrivati i referenti di tutte le associazioni prese di mira ossia Motoclub, associazione Paracadutisti, Osa e Saronno Point.

Proprio quest’ultimo sodalizio, che propone diversi eventi per raccogliere fondi per progetti solidali in città e all’interno dell’ospedale ha subito i danni maggiori. “Per noi è davvero un grosso problema – commenta il presidente della Saronno Point Mario Busnelli – ci stavano preparando agli eventi di Natale. Avevamo molto materiale anche tecnico che è stato trafugato. È davvero un grave danno economico per la nostra associazione. C’è grande amarezza tra i soci e vedere gli spazi così depredati fa stringere il cuore”. I carabinieri hanno effettuato un sopralluogo ieri pomeriggio ed oggi le associazioni perfezioneranno le denunce con l’elenco di quanto trafugato. A verificare l’accaduto esprimendo vicinanza alle società colpite anche l’assessore allo Sport Gianpietro Guaglianone che ha effettuato un sopralluogo nel pomeriggio di mercoledì