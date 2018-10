Ladri sportivi a casa del Saronno Softball: rubati i calzettoni

Hanno preso di mira il bar e il magazzino portando via non solo bibite, birre e gelati ma anche tutti i calzettoni delle giocatrici e qualche maglia.

E’ questo il bottino dei ladri che hanno “ripulito” l’impianto di via De Sanctis casa del Saronno Softball. I malviventi sono entrati in azione nel cuore della notte. Hanno scavalcato la recinzione e con un lavoro certosino hanno passato al setaccio tutti i prefabbricati dell’impianto.

Con le cesoie hanno spezzato i lucchetti e dopo aver forzato la porta sono entrati nei diversi locali mettendoli a soqquadro. Sono riusciti a caricare tutto il materiale su un’auto e ad allontanarsi senza lasciare traccia e senza che nessuno si accorgesse di nulla. “Purtroppo – commenta con amarezza il presidente della società Piero Bonetti – non è la prima volta che siamo vittime di questo genere di furti e anche in questa occasione è stato preso pure materiale, come l’abbigliamento di gioco, che per i ladri non vale assolutamente niente, non vedo cosa possano farsene. Ma noi siamo ora costretti a farne realizzare di nuovo, con costi ingenti”.