Ladro di biciclette in stazione: fotografato e denunciato

Un passante lo aveva fotografato l’altro ieri, giovedì 18 ottobre, mentre rubava una bicicletta in zona stazione a Busto: la sua foto era stata postata sui social e ha fatto il giro del web.

Ieri, venerdì 19 ottobre, la volante del Commissariato della Polizia di Stato di Busto Arsizio, che aveva visto le fotografie ha ulteriormente intensificato i controlli che già quotidianamente vengono effettuati nella zona delle stazioni ferroviarie e, nel parcheggio adiacente la stazione di piazza Volontari della Libertà, ha notato lo stesso uomo.

Questo, con uno zaino in spalla, si aggirava tra le auto in sosta ma, vedendo a sua volta l’auto della Polizia, ha cercato inutilmente di dileguarsi tra le macchine ma è stato bloccato dagli agenti, che hanno anche recuperato l’oggetto gettato poco prima sotto una vettura: si trattava una tenaglia, certamente utilizzata per tagliare le catene con le quali vengono assicurate le biciclette. Il soggetto, un pregiudicato italiano di 35 anni residente in città, è stato denunciato per il possesso dell’arnese da scasso e per il furto della bicicletta, appartenente ad un giovane studente che l’aveva legata in via Torino per raggiungere la scuola.