L’Allegra Compagnia di Bardello aiuta la Fondazione Piatti

L’Allegra Compagnia porta in scena al teatro Duse di Besozzo una commedia per raccogliere fondi in favore dei bambini con disabilità.

La commedia musicale “Aggiungi un posto a tavola” verrà interpretata da volontarie non professioniste che vogliono mettersi a disposizione per aiutare la fondazione Renato Piatti che si prende cura dei ragazzi nel suo centro di Besozzo. La regia è affidata ad Anna Di Lorenzo, musica e luci sono curate da Giovanni Galli mentre la scenografia è di Roberto Cattaneo.

Lo spettacolo, che sarà in scena domenica 28 ottobre alle 16, sarà un’occasione per raccogliere fondi per sostenere la buona causa dei bambini con disabilità complesse, patologie neuromotorie e sindromi

rare del Centro Riabilitativo Semiresidenziale (CRS) di Besozzo gestito da fondazione Piatti, nata nel 1999 dall’idea di alcuni volontari di Anffas, che ogni giorno si prende cura di oltre 70 bambini e adolescenti.