L’arte e Paolo VI: il Sacro Monte ricorda con una mostra il papa Santo

C’è grande attesa per l’imminente canonizzazione di Papa Paolo VI, prevista per domenica 14 ottobre, e il Sacro Monte di Varese si è preparato a questo importante evento, realizzando una mostra d’arte a lui dedicata.

Da sabato 6 ottobre 2018 il Sacro Monte di Varese ospiterà, presso il Centro Espositivo monsignor Pasquale Macchi, alla Prima Cappella, la mostra “Paolo VI: un Apostolo Instancabile, un Santo Papa”, titolo che volutamente riprende le parole di Papa Francesco.

La mostra, allestita presso i tre piani del Centro Espositivo, vuole testimoniare l’amore di Papa Montini per l’arte, intesa come fonte di bellezza e strumento per ricollegarsi alla verità delle cose, e il suo intenso rapporto con gli artisti attraverso un riallestimento di opere, alcune mai esposte prima, facenti parte della collezione permanente del suo segretario personale, monsignor Pasquale Macchi, e da quest’ultimo lasciate in eredità alla Fondazione Paolo VI per il Sacro Monte di Varese.

Dipinti, sculture, medaglie e litografie – tutte opere a soggetto sacro di autori contemporanei come Scorzelli, Manfrini, Fazzini, Minguzzi, Guttuso, Sironi, Longaretti, Bodini, Bellotti e altri ancora – accanto a ritratti, fotografie, libri, paramenti sacri e alcuni oggetti appartenuti al Pontefice (ormai vere e proprie reliquie) racconteranno la figura di Giovanni Battista Montini – l’uomo e il Papa – che, grazie alla sua straordinaria personalità e sensibilità, durante il suo pontificato recupererà il rapporto con gli artisti e l’arte contemporanea, dando il via a una nuova e più viva collaborazione tra Chiesa e artisti, tra arte e religione, perché, come disse Papa Paolo VI a tutti gli artisti durante l’incontro del 7 maggio 1964 presso la Cappella Sistina a Roma,“… la vostra arte è quella di carpire dal cielo dello Spirito i suoi tesori e rivestirli di parola, di colori, di forme, di accessibilità”.

La mostra rimarrà esposta da sabato 6 ottobre 2018 a domenica 6 gennaio 2019, restando aperta, a ingresso libero, tutti i sabati, le domeniche e i giorni festivi dalle 9.00 alle 16.00 (orario continuato). Durante il periodo espositivo sarà possibile prenotare visite guidate a pagamento per gruppi oltre l’orario ordinario di apertura del Centro, estendendo il percorso di visita anche alla Chiesetta dell’Annunciata, presso il borgo di Santa Maria del Monte, alle spalle del Santuario.

Inoltre, proprio durante il periodo di apertura della mostra, domenica 11 novembre e domenica 16 dicembre alle 15.30, nella sala conferenze del Centro Espositivo monsignor Pasquale Macchi, si terranno due incontri che hanno l’obiettivo di offrire spunti di riflessione e approfondimento sulla figura di Paolo VI grazie all’intervento di esperti.

