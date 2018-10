Lavorare nel turismo: al via il corso di formazione per “Addetti sala e piccola caffetteria”

In questi ultimi anni il settore del turismo è stato protagonista di cambiamenti che hanno inciso sullo scenario occupazionale, richiedendo agli operatori del settore di aggiornare e ampliare le competenze professionali e trasversali.

E’ fondamentale quindi per le aziende poter inserire risorse formate, capaci di relazionarsi e di instaurare un rapporto empatico con i clienti, in grado di attrarre l’interesse degli ospiti e di fidelizzarli.

Per questo motivo l’Ente Bilaterale del Turismo di Varese in accordo con l’Agenzia Formativa, promuovere la seconda edizione del corso di formazione di “Addetti sala e piccola caffetteria”, finalizzato a far acquisire ai partecipanti le competenze ed abilità di base per operare nei servizi di sala e bar.

Il corso verrà finanziato dall’Ente Bilaterale con una quota di iscrizione di 100 euro a carico del partecipante, da non corrispondere nel caso in cui l’allievo abbia i requisiti per accedere all’attività formativa tramite la Dote Unica Lavoro della Regione Lombardia.

Il corso è rivolto a disoccupati maggiorenni e in possesso di un Diploma di scuola secondaria di primo grado (licenza media).

Ai partecipanti, compatibilmente con le esigenze del settore, verrà offerta la possibilità di lavorare in bar, ristoranti o alberghi mediante l’attivazione di tirocini extracurriculari o in alternativa contratti di lavoro flessibili o a termine che permetteranno agli allievi di arricchire le abilità e di svilupparne di nuove, attraverso il diretto contatto con il mondo del lavoro.

L’impegno sia etico che economico degli Enti interessati è volto a creare opportunità nel mondo del lavoro e a dare la possibilità a giovani, oggi disoccupati, di inserirsi in realtà del territorio.

Ai partecipanti è richiesta la massima serietà e l’impegno a partecipare all’intero percorso formativo, svolgendo successivamente la pratica in luoghi di lavoro per un minimo di 2 mesi.

Qui tutte le informazioni per iscriversi al corso di formazione.