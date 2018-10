Lavori di asfaltatura sul Sempione, il traffico va in tilt

La bella notizia è che non ci saranno più buche, la cattiva è che per consentire i lavori il traffico è andato in tilt. Stiamo parlando del Sempione, dove mercoledì mattina sono iniziati alcuni interventi di asfaltatura che interessano il tratto tra la rotonda del palaghiaccio e l’ingresso sulla SS 336.

Proprio per questo è stata interdetta la circolazione sulla corsia di marcia con provenienza dal centro di Busto e direzione Gallarate. Il flusso veicolare tra le 8.30 fino alle 18 viene quindi deviato sulle vie Minghetti e Quintino Sella e la conclusione dei lavori è prevista per venerdì.

I lavori stanno comunque creando lunghe code. La deviazione del traffico alla rotonda del palaghiaccio con un lungo serpentone di auto che viene imbottigliato dal semaforo con il viale Stelvio va a bloccare anche le auto in ingresso della città.