Lega e Forza Italia insieme alle prossime elezioni

Lega e Forza Italia correranno insieme alle prossime elezioni amministrative a Castronno. Lo annunciano i vertici cittadini dei due partiti, rappresentati dal Capogruppo di maggioranza in Consiglio comunale, Stefano Ramon (Lega), dal Coordinatore di Forza Italia Vincenzo Tavolaro e da Andrea Turetta, attuale Capogruppo di minoranza della lista “Castronno Viva”.

In vista delle elezioni amministrative 2019, dunque, a Castronno il centrodestra ha mosso il primo passo annunciando con grande anticipo l’alleanza: «il Centrodestra si presenterà unito per offrire ai nostri concittadini un’Amministrazione attenta e funzionale a rispondere alle esigenze del territorio – spiegano i referenti -. Nelle prossime settimane proseguiranno gli incontri per delineare le strategie e iniziare a lavorare al programma».