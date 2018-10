Leggiuno è tricolore con la regina del “body building naturale”

Viene da Leggiuno, si allena in Valcuvia ed è andata in Toscana per vincere un meritato “scudetto” del body building: Sabrina Crozzoletto si è laureata nei giorni scorsi campionessa italiana “bikini master” (quindi over 40) e ha coronato così un sogno coltivato nel corso di lunghe sedute di allenamento in palestra.

Galleria fotografica Sabrina Crozzoletto tricolore di body building 4 di 5

Il titolo conquistato da Sabrina è gestito dalla NBFI (Natural Bodybuilding e Fitness Italy), la più importante affiliazione italiana che si occupa del cosiddetto natural bodybuilding, specialità che prevede un serrato controllo antidoping fatto di analisi delle urine ma anche della cosiddetta “macchina della verità”.

Crozzoletto, 46 anni, è stata giudicata la migliore sia da una giuria specializzata sia da quella formata dal pubblico che ha assistito alla prova tricolore di Figline e Incisa Valdarno in provincia di Firenze. La gara tricolore si è svolta in due diverse sessioni all’interno del teatro Salesiani: al mattino le atlete sono sfilate al mattino davanti ai giudici e al pomeriggio davanti al pubblico, sia affiancate sia in solitaria. I parametri utilizzati per le votazioni hanno riguardato la fisicità delle concorrenti, le pose, il portamento e altri ancora.

Domenico Pezzoli e Sabrina Crozzoletto

«È stata un’emozione indescrivibile – spiega Sabrina che si allena alla palestra Freebodyfitness allenata da Domenico Pezzoli – Ho voluto tanto questo titolo, l’ho sognato e desiderato ogni momento durante la preparazione. Mi sono allenata a volte con le lacrime agli occhi per le emozioni e le tensioni e questo mi ha fatto superare tutte le difficoltà». Le neocampionessa tricolore però guarda già avanti: «Ora sono più che mai convinta che questa è la mia vita: voglio essere un’atleta pulita e proprio perché non sono più una ragazzina, essere da esempio e aiutare chi non crede che con il sacrificio, il sudore, la dedizione si può arrivare a certi risultati senza scorciatoie. Ringrazio La NBFI per avermi dato questa opportunità».