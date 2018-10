Leonardo: cinque elicotteri multiruolo AW119Kx per l’Aeronautica Militare portoghese

Leonardo ha annunciato oggi che il Ministero della Difesa portoghese ha scelto l’AW119Kx quale suo nuovo elicottero multiruolo in risposta alle sue diverse esigenze operative. Il contratto, del valore di oltre 20 milioni di euro, prevede la fornitura di cinque elicotteri all’Aeronautica Militare portoghese, con la possibilità di opzioni per ulteriori due esemplari. Le consegne saranno avviate alla fine del 2018 dallo stabilimento di Philadelphia negli USA e saranno completate all’inizio del 2020. Gli AW119Kx saranno impiegati per diversi compiti operativi tra cui addestramento, evacuazione medica, trasporto truppe e ricerca e soccorso in mare a corto raggio, con la possibilità di essere utilizzati anche per missioni antincendio.

L’AW119Kx è stato scelto dopo un’attenta valutazione tra diversi concorrenti, dimostrandosi la miglior soluzione per soddisfare i requisiti del cliente. Questo contratto rafforza ulteriormente la lunga collaborazione tra Leonardo e il Ministero della Difesa portoghese in campo elicotteristico dopo la fornitura degli AW101 utilizzati dall’Aeronautica Militare per compiti di ricerca e soccorso a lungo raggio, utility, recupero di personale e protezione delle attività di pesca, e dei Super Lynx impiegati dalla Marina per missioni navali e attualmente sottoposti ad ammodernamento.

L’AW119Kx assicurerà maggior versatilità e più elevate prestazioni rispetto agli elicotteri monomotore attualmente in uso presso l’Aeronautica Militare portoghese, oltre a straordinarie capacità addestrative a vantaggio degli equipaggi destinati ai modelli di prima linea come l’AW101 e il Super Lynx.

L’AW119Kx è un elicottero monoturbina dotato di avionica avanzata in grado di assicurare una maggior consapevolezza delle condizioni operative, elevate prestazioni e standard di sicurezza. L’AW119Kx vanta la cabina più ampia nella categoria, in grado di ospitare fino a sei passeggeri, e presenta la ridondanza di tutti i principali sistemi critici, caratteristica tipica di elicotteri di classe superiore garantendo un livello di sicurezza e affidabilità senza confronti. Sono quasi 320 gli AW119 ordinati fino ad oggi da circa 130 clienti in 40 Paesi.