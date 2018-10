Limitazioni ai veicoli inquinanti sospese per lo sciopero generale

Lo sciopero generale di venerdì 26 ottobre sospende le limitazioni alla circolazione dei veicoli più inquinanti. Lo annuncia Regione Lombardia con una lettera inviata a tutti i comuni.

“A causa dello sciopero generale nazionale del trasporto ferroviario e del trasporto pubblico locale -si legge in una nota- è sospeso per la giornata di domani, venerdì 26 ottobre, il fermo programmato dei veicoli più inquinanti in vigore dal 1° ottobre“.

La Regione Lombardia ha comunicato la decisione appunto con una lettera inviata ai sindaci dei Comuni interessati in attuazione di quanto previsto dalle disposizioni regionali. Il provvedimento strutturale di limitazione alla circolazione riprenderà regolarmente lunedì 29 ottobre.