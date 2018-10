Limitazioni auto diesel, sono 1 ogni 10 i veicoli coinvolti in provincia

Abbiamo visto quali siano le caratteristiche delle limitazioni antismog, quali fasce territoriali sono coinvolte e quali veicoli con quali caratteristiche. (Qui tutte le informazioni e il bilancio della prima settimana).

Cerchiamo ora di inquadrare il numero dei veicoli coinvolti attraverso i dati disponibili. Il database più dettagliato è quello fornito da Regione Lombardia attraverso la sua piattaforma open data. Qui sono contenuti i dati di tutti i veicoli circolanti in Lombardia suddivisi anche per aree territoriali e che, dunque, permette di capire più nel dettaglio la distribuzione delle auto.

Complessivamente, in provincia di Varese, sono 785mila i veicoli circolanti e più della metà appartengono ad una categoria categoria Euro 4, Euro 5 ed Euro 6. In questo caso, però, intendiamo tutti i veicoli a prescindere dal loro sistema di alimentazione (ecco come sono suddivisi).

Categorie di veicoli in provincia di Varese

Come sappiamo, tuttavia, i recenti provvedimenti che hanno introdotto limiti alla circolazione interessano solamente i veicoli ad alimentazione diesel. Sempre attraverso il database di Regione Lombardia abbiamo potuto filtrare il numero dei veicoli coinvolti in provincia di Varese. Nello specifico sono 74mila i veicoli diesel di categoria inferiore agli Euro 3. Complessivamente sono così suddivisi:

Veicoli diesel per categoria in provincia di Varese