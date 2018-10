L’open day della palestra aiuta il canile: “Più ti alleni, più fai del bene”

Che allenarsi faccia bene a mente e spirito è risaputo, che faccia del bene anche ai cani abbandonati è invece una novità. Ma è proprio quello che succederà allo Sporting Club La Terrazza di Busto Arsizio durante uno speciale open day in programma il prossimo 20 ottobre.

La palestra di via Magenta ha infatti deciso di devolvere una parte del ricavato della giornata all’associazione APAR Onlus, la realtà che gestisce il canile di Busto Arsizio, grazie al quale si potrà così acquistare del mangime umido per gli ospiti a quattro zampe. Tra bilancieri e tapis roulant ci saranno quindi i responsabili del canile che raccoglieranno donazioni, ma anche la palestra farà la sua parte: per ogni abbonamento sottoscritto nel corso della giornata una parte verrà convertita in crocchette per gli animali del canile.

Ma oltre alla solidarietà la giornata sarà una grande festa dello sport, gratuito e accessibile a tutti. «È un programma fitto quello che ci attende -spiega Paolo Bonaventura, il titolare del centro-. La palestra sarà aperta dalle 8 alle 21 e ad accogliervi ci saranno i ragazzi del nostro staff. Poi dalle 9.30 alle 16.40 ci sarà un programma speciale di corsi e allenamenti gratuiti con i personal trainer e ci sarà grande spazio per socializzare. Avremo la simpatica gara delle torte preparate dagli amici che si contenderanno il titolo e le coppe di questa edizione, dolci che verranno naturalmente distribuiti e assaggiati tra i presenti». A tutti i partecipanti sarà poi consegnato un tagliando per partecipare alla lotteria che mette in palio, tra gli altri, un soggiorno di 3 giorni 2 notti con cena e attività benessere offerti da Viaggi da Urlo, una cena per due e bottiglie offerte da Tavernacolo, occhiali da sole offerti da Ottica Besozzi, smartphone Wiko offerto Foto Chiappa e profumi uomo e donna offerti Marionnaud.

Per ogni informazione si può chiamare lo 03311740524, seguire il programma dell’evento “Open Day” sulla pagina Facebook “Sporting Club La Terrazza”, la pagina Instagram sportingclub_laterrazza e il sito (www.sportingclublaterrazza.it)