Lopizzo e Ardo: sorprese sul trono del Lombardia Tennis Tour

Il re e la regina del Lombardia Tennis Tour 2018 sono Francesco Lopizzo e Annachiara Ardo. Questo l’atteso verdetto giunto al termine del “Master” finale del circuito tennistico, disputatosi sui campi in terra battuta del circolo “Mondodomani” di Marnate.

Lopizzo, 35enne giocatore del Quanta Club Milano si è aggiudicato il torneo di singolare maschile regalando al torneo una autentica sorpresa. Il neo-campione ha ottenuto infatti per ultimo la qualificazione tra i 16 partecipanti al Master e partiva con la seconda peggior classifica nella graduatoria FIT, anche a causa del fatto che è tornato a giocare a livello agonistico solo quest’anno. Non un carneade, quindi e lui non ha deluso eliminando Panaro e Curioni per poi battere in finale Andrea Manzato grazie a un tennis fondato su servizio e dritto potenti. 7-6 6-3 il punteggio finale per Lopizzo che ora potrà godersi il primo premio, la possibilità di trascorrere una settimana a Bradenton in Florida per allenarsi nella celebre accademia di Nick Bollettieri.

Lo stesso, splendido, destino che toccherà alla giovanissima Annachiara Ardo, portacolori del Tennis Club Varese che a soli 14 anni si è imposta nel torneo femminile, azzeccando la settimana giusta al momento giusto. Ardo ha estromesso nell’ordine le principali favorite della vigilia, Rovere (nei quarti) e Cattaneo (in semifinale) e quindi si è imposta 6-3 6-1 sulla comasca di origini kosovare Liriza Selishta nel match per il titolo. Proprio il Tennis Tour, in particolare la tappa di Parabiago, è stato il trampolino di lancio per Ardo, allenata da Andrea Piran, che si era presa una pausa a inizio stagione.

Molto giovani (19 e 20 anni) anche i trionfatori del torneo di doppio, i comaschi Nicolò Giacchi e Giacomo Colombo, compagni di circolo al TC Rovellasca. Se nei singolari il “Lombardia” ha visto il successo di due outsider, il doppio è stata una grande conferma visto che la coppia vincitrice ha bissato il primo posto del 2017. Molto equilibrata la finale: Giacchi e Colombo si sono imposti 6-7 7-5 10/2 su Gugliotta e Starr Stabile dominando il long tie-break come si vede dal risultato.

Il Master di Marnate ha messo fine all’edizione 2018 del Tennis Tour, manifestazione che ora si estende su tre province (Varese, Como e Milano) dopo essere nata come Tour nei circoli del Varesotto. Ben 15 le tappe disputate con un seguito sempre crescente da parte di pubblico e addetti ai lavori. Assegnata anche la classifica dei circoli che ha visto il successo del CT Parabiago davanti al TC Gallarate e al TC Lainate.