I Luf con Van De Sfroos nel primo concerto del festival folk-blues

Un concerto “doppio”, con i Luf e Davide Van De Sfroos, ma anche il primo passo per un vero festival. È un bell’appuntamento, quello previsto sabato 27 ottobre al Teatro del Popolo di Gallarate e organizzato da Exodus e coop 4Exodus. Una bella serata musicale, ma anche all’insegna della solidarietà (per raccogliere fondi per interventi comunali contro la fragilità abitativa). Il sentimento che ha mosso anche i Luf, il gruppo bresciano che ha tante canzoni che pulsano proprio a partire da un’idea solidale. Ne abbiamo parlato con Dario Canossi, voce e chitarra della band.

Dario Canossi

Perché tornate a suonare a Gallarate?

«Perché ci siamo trovarti bene» risponde ridendo. «Insieme a Roberto Sartori, a Cristina e alla comuni di Exodus abbiamo iniziato a lavorare sull’idea di creare un vero festival, non solo un concerto spot. Un modo per valorizzare la villa che hanno in gestione (Villa Calderara sulla collina di Cedrate, ndr). Un posto meraviglioso, l’abbiamo visto con il concerto precedente»

Siete venuti qui l’estate scorsa…

«Il concerto era andato bene, anche se era la prima volta. Chi c’era si è divertito un casino».

E da qui l’idea del festival…

«Un progetto che duri nel tempo, alternando i due temi, i due generi, la musica bianca e la musica nera. Domani sera è solo un battesimo».

Partiamo dall’anima vostra, il folk: come movimento ha vissuto una bella stagione tra i Novanta e gli anni Duemila. Si è affacciato al un più ampio pubblico appunto anche il dialetto, persino l’occitano. Dopo questi anni di globalizzazione galoppante, è cambiato il senso di usare il dialetto?

«La scelta di cantare in dialetto ha diverse connotazioni. Per me quella fondamentale è quella musicale: il dialetto suona da Dio e per questo va bene. Poi c’è l’idea di usare la lingua da cui veniamo: sei nato lì, usi la lingua del tuo papà e della tua mamma. Senza scivolare in una configurazione identitaria. Per venire alla domanda: io credo che in questi anni non è cambiato molto, per chi ha scelto questo percorso. Il folk si è ingrossato parecchio all’estero, con grandi gruppi che propongono una rilettura moderna, che hanno avuto enorme successo, pensiamo ai Mumford and Sons. In Italia – quarto mondo dal punto di vista musicale – i riflessi arriveranno poi forse tra qualche anno».

E in effetti in Italia si fa più fatica a emergere: i nomi famosi sono appunto più quelli della stagione dello scorso decennio…

«Ci sono tanti gruppi folk che stanno andando bene, ma non hanno nessuna visibilità. Se penso a quanti gruppi c’erano nel 2000 e a quanti sono adesso, si sono moltiplicati per venti. Allora c’erano solo Davide Van Des Sfroos, Lou Dalfin, i Modena, per il resto non c’era tanto d’altro. Oggi è diverso: ma è un movimento forte dal punto di vista reale, meno sul piano mediatico. Direi: un movimento forte, ma fortemente ignorato. Noi stessi abbiamo fatto 40-50 date sempre con pubblico, a volte con tanto pubblico, ma sempre in un tour autogestito».

Chi altro vorreste portare nel festival di Gallarate?

«Sabato sera ci siamo noi con Davide Van De Sfroos come ospite, c’è poi l’idea di coinvolgere Fabio Treves per il blues. Ci teniamo perché l’idea di aprire lo spazio di Exodus come iniziativa del genere è meritoria. La scelta di valorizzare un luogo con un festival musicale è una idea geniale».

Mi pare di capire che con Exodus abbiate un rapporto vero. Come è nato?

«È nato da un anno, non a Gallarate, ma con Exodus Valcamonica. Nato da un momento tragico, dalla morte di un nostro fan: durante la sua malattia abbiamo conosciuto suo fratello Fortunato, che è anche il fondatore appunto della casa Exodus in Valcamonica. Un rapporto raro e prezioso, che è diventato un legame con loro. L’anno scorso abbiamo suonato al raduno di tutte le comunità a Edolo, una serata fantastica con quattrocento ragazzi. Quest’anno siamo stati ancora al “capitolo” a Sirmione a settembre».

Che tipo di concerto sarà quello di sabato sera? Ci anticipi qualcosa?

«Sarà l’ultimo concerto del tour di quest’anno, sarà una festa finale. Una musica per le gambe, il cuore e la testa: non si può ballare perché siamo in teatro, ma ci saranno saranno canzoni con emozioni e canzoni per riflettere, come Lampe Crocis dall’ultimo disco dedicato ai migranti. Con Davide proporremo alcune sue canzoni: gli faremo da band, come avevamo fatto nel concerto San Siro».