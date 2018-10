L’ufficio bandi europei provinciale si rafforza con il nuovo accordo Anci-Regione

L’ufficio bandi europei, aperto quest’estate a Villa Recalcati dalla Provincia di Varese, si completa con un accordo quadro che coinvolge l’ANCI, la Regione e l’Unione Europea.

Si tratta di un accordo per fornire un servizio di formazione e supporto agli enti locali che vogliono presentare progetti che ambiscono a ricevere i fondi europei.

Si chiama Seav (Servizio Europa d’Area Vasta) ed è un accordo per favorire la gestione associata dei servizi europei dei comuni e delle province lombarde. I comuni della provincia possono fare richiesta e partecipare, attraverso dirigenti e funzionari, a percorsi di informazione, formazione, progettazione e ricerca.

Il risultato atteso è quello di diffondere tra gli enti comunali e provinciali le competenze per poter partecipare ai bandi europei, oltre che quello di creare una community regionale che posso coordinare e condividere le azioni che interessano più enti.

Ad oggi in provincia esistono solo 6 uffici di supporto per i bandi europei. Uno è quello aperto in Provincia e altri 5 nei comuni di più grosse dimensioni. Sono stati presentati in tutto 16 progetti (tra i programmi Erasmus+, Horizon 2020, Iltalia-Svizzera, Interreg Europa) dei quali solo 5 hanno ricevuto approvazione.