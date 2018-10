Maltempo, situazione complicata sulle ferrovie

Situazione in alcuni punti difficile, causa maltempo, sulle linee ferroviarie della provincia.

Qualche ritardo si registra sulla Milano-Saronno FerrovieNord, ma la situazione più complicata è quella delle linee intorno al nodo di Gallarate.

Sulla Luino-Gallarate la circolazione è fortemente rallentata (previsti ritardi di 50 minuti) a causa di un albero caduto sui binari tra Besnate e Mornago-Cimbro: la tratta corre in mezzo a fitti boschi ed è spesso soggetta a questi episodi.

Più articolata la situazione sulla linea principale Gallarate-Milano, dove si registrano ritardi diffusi e in alcuni casi anche consistenti, oltre i 30 minuti. A complicare le cose ci sarebbe stato un episodio particolare: “Il treno Trenitalia 10418 (Milano Porta Garibaldi 15:49 – Domodossola 18:02) prolungherà la sosta nella stazione di Busto Arsizio per consentire una sostituzione del treno guasto perchè colpito da un fulmine”. Un altro treno, in direzione Milano, è stato invece limitato a Certosa.

Questa ad esempio la situazione alle 17.45:



Un’ora dopo (18.45) la situazione è decisamente migliorata sulla Milano-Gallarate, mentre sulla diramazione per Luino si registrano ritardi fino a 89 minuti.