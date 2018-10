Anna Rossi, la donna investita sulle strisce: un anno fa morì suo marito

Abitava a pochi passi dal luogo dell’incidente Anna Rossi, morta questa mattina, 18 ottobre 2018, nel tragico investimento in via Nino Bixio.

Abitava in via Gradisca, a Giubiano, e come fanno in tanti potrebbe aver “tagliato” per il parco di Villa Augusta, per raggiungere una destinazione che purtroppo non ha mai raggiunto.

Una vera tragedia, che si somma ad un’altra tragedia già avvenuta in famiglia: a dicembre dello scorso anno infatti Anna aveva perso improvvisamente il marito, Gianluca Siliprandi. Un dramma per il figlio Francesco, che vive a Malnate con la sua famiglia.

Anna era una persona ben nota nella parrocchia di Giubiano, che tutta la famiglia frequentava da sempre. Per il momento non è ancora fissato il giorno del funerale: nella chiesa parrocchiale si è organizzato per ora un rosario, previsto per sabato 20 ottobre alle 20.45