I Mastini non si fidano dell’Ora fanalino di coda

Dopo un avvio sprint (due vittorie interne) e un brusco risveglio (netto KO ad Alleghe) i Mastini Varese tornano sul ghiaccio amico con l’intenzione di fare altri punti: l’occasione arriva domenica 7 ottobre (primo ingaggio alle 19,30) quando in via Albani sarà ospite l’Ora.

Le “rane” altoatesine sono partite con il freno a mano tirato – tre partite e tre sconfitte, unici a zero punti – ma negli anni scorsi ci avevano abituati a livelli decisamente superiori. Motivo in più per prendere con le molle il match, anche perché tradizionalmente l’Ora può mettere sul ghiaccio un buon mix di fisico e capacità di pattinaggio.

Il portiere Giovanelli e gli attaccanti Zelger e Walter sono i principali punti di forza dei Frogs, ma naturalmente il Varese può fare leva su una buona condizione generale del proprio complesso. I gialloneri di coach Cacciatore sono intenzionati a scuotersi immediatamente dopo il Ko di Alleghe e soprattutto vogliono mantenere inviolata la “tana” di via Albani che ha resistito egregiamente agli assalti di Fiemme e Como.

La partita (arbitri i signori Egger e Virta – prevendite su Liveticket) sarà trasmessa in diretta su Radio Village ma per tutti i tifosi ci saranno aggiornamenti in #direttavn, il liveblog di VareseNews nel quale racconteremo il match di basket tra Openjobmetis e Germani Brescia (QUI il link).