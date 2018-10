Matteo Tambone firma per altre due stagioni con la Pallacanestro Varese

La Pallacanestro Openjobmetis Varese è felice di annunciare di aver prolungato per altri due anni il contratto con Matteo Tambone. Il playmaker romano vestirà quindi la maglia della Openjobmetis Varese fino al termine della stagione sportiva 2020/2021. Quella di Matteo è una dimostrazione di attaccamento e fiducia al progetto del club biancorosso che rivede nel giovane playmaker del 1994 quei valori che sono da sempre nel DNA della squadra dieci volte campione d’Italia. La conferma di Tambone in biancorosso consente inoltre alla Pallacanestro Varese di avvalersi di un giocatore che non ha mai fatto mancare il proprio contributo sia in campo sia fuori.

Andrea Conti, general manager Pallacanestro Varese: «Sono sicuro che il rinnovo di Tambone sia un passo importante per il progetto della Pallacanestro Varese legato ai giocatori italiani. Matteo da quando è in biancorosso ha sempre dimostrato forte attaccamento alla squadra e, grazie alle sue ottime qualità, potrà continuare a darci una mano per altre due stagioni. Si tratta di un giocatore di prospettiva per noi e per la Nazionale. Con il lavoro in palestra e con le indicazioni di coach Attilio Caja e del suo staff gli auguriamo di arrivare al più alto livello possibile. Crediamo tanto in Matteo e questo rinnovo lo conferma».

Matteo Tambone, playmaker Pallacanestro Openjobmetis Varese: «Sono veramente molto contento di aver rinnovato con Pallacanestro Varese per altre due stagioni. È stata una trattativa abbastanza veloce perché da entrambe le parti c’è fiducia reciproca e voglia di continuare a lavorare insieme. Ho rinnovato subito perché so che grazie all’aiuto di coach Attilio Caja e del suo staff posso migliorare tanto. A Varese mi trovo benissimo e non ho avuto dubbi nel rinnovare. Sono contentissimo e non vedo l’ora di raggiungere traguardi importanti con questa storica maglia».