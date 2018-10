Maurizio Parolo nuovo presidente del 1° Club nazionale Fiat 600

Cambio della guardia al vertice del 1° Club nazionale Fiat 600 di Besozzo, l’associazione fondata nel 1990, che si occupa di auto e moto d’epoca, in particolare delle “mitiche” Fiat 600, organizzando raduni, eventi e mostre.

Dopo 28 anni di presidenza, Salvatore Torre ha lasciato la guida del Club, assumendo l’incarico di presidente onorario. L’assemblea dei soci ha eletto, all’unanimità, alla presidenza dell’associazione Maurizio Parolo, già consigliere del Club; confermati i due vicepresidenti Antonio Mameli e Roberto Capuzzo.

«Dopo 28 anni era giusto lasciare la guida del Club – ha affermato emozionato Torre – ringrazio tutti coloro che hanno collaborato con me all’interno dell’associazione e al di fuori, a partire dalle amministrazioni comunali del nostro territorio, le forze dell’ordine, tutte le associazioni, le nostre delegazioni, il Registro

Fiat; sarò sempre a disposizione del Club che ho contribuito a fondare e che ha davanti a sé un futuro importante».

Torre ha guidato il Club, che conta circa 1500 soci sparsi su tutto il territorio nazionale, verso traguardi prestigiosi grazie a manifestazioni di successo come la 600 Miglia, giunta alla sesta edizione e la 600 in Tour che hanno fatto conoscere l’associazione non solo in tutta la provincia di Varese ma anche in tutta Italia, in luoghi storici come Marzabotto, il Vajont, Brescello, Portacomaro, Portofino, Sotto il Monte. «Ringrazio Salvatore Torre per tutto quello che ha fatto per il Club sacrificando tempo a famiglia e affetti – ha sottolineato il neopresidente Parolo che ha donato, a nome di tutto il direttivo, una targa di ringraziamento al suo predecessore – sono orgoglioso ed emozionato per l’incarico che ho assunto. La parola d’ordine è continuità rispetto a quanto fatto sinora; il nostro Club è una piccola azienda a conduzione famigliare, dove si discute, a volte si litiga, ma le decisioni prese sono sempre per il bene dell’associazione».

Il Club besozzese è già impegnato nella definizione del calendario dei prossimi eventi e in particolare per la 600 Miglia 2019.