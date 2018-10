È Maurizio Zanoni il nome buono per la guida di Amsc

I colloqui sono continuati anche nelle ultime ore, ma adesso dovrebbe esserci un nome disponibile, per la guida di Amsc, la ex municipalizzata di Gallarate. La scelta ricade su Maurizio Zenoni, commercialista di Milano e Revisore contabile.

Zenoni ha avuto diverse esperienze di amministrazione, consulenza e di revisione in molte società private e pubbliche.

Nel settore pubblico è stato ad esempio presidente del collegio sindacale di Riccagioia SCPS, una società mista pubblico-privato a cui Regione Lombardia ha affidato in gestione una cascina in Oltrepo Pavese per farne un centro di eccellenza rivolta al mondo della viticoltura e dell’enologia. È stato anche sindaco (sempre nel senso di componente del collegio sindacale) dell’azienda ospedaliera San Paolo di Milano; attualmente è presidente del collegio sindacale della più grande Asst lombarda, l’azienda socio sanitaria territoriale Nord Milano.

La nomina coincide anche con un cambio d’assetto nei vertici della società partecipata dal Comune di Gallarate: Zenoni sarà Amministratore Unico di Amsc, al posto del cda dimissionario. La nomina spetta al socio di Amsc, cioè al Comune di Gallarate, quindi oggi al sindaco Andrea Cassani.