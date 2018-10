I migliori strumenti di web marketing: quali sono

Molti ancora si chiedendo a che cosa serva una web agency Trento ignari del fatto che oggi il marketing che consente di avere più clienti è quello online, piuttosto che offline. Non è facile ottenere visibilità online dove i siti e i portali web sono davvero infiniti e in continuo aumento. Ci sono diversi strumenti di web marketing che si possono utilizzare per far sì che il portale internet di un’azienda abbia sempre maggiore visibilità sulla rete.

Content Marketing

La creazione di contenuti di qualità all’interno di un sito internet è detta content marketing. Sul portale web, anche se si tratta di un e-commerce, i testi devono sempre essere curati e realizzati ad hoc. Google premia solo quei siti internet che hanno contenuti informativi, completi e chiari che danno all’utente delle notizie interessanti. Questo strumento di web marketing è importantissimo per promuovere il brand e ottenere più contatti, che si tradurranno in maggiori possibilità di vendita.

Social Media Marketing SMM

Una delle tecniche migliori di web marketing, che risulta anche molto utilizzata, è la cosiddetta Social Media Marketing, abbreviata dall’acronimo SMM. In questo caso, si usano i social network per promuovere i prodotti ma anche il brand. La attività di promozione sui social media sono indispensabili per poter aumentare il traffico sul sito Intenet.

Search Engine Optimization SEO

Le attività di SEO hanno lo scopo di ottenere maggioretraffico e visibilità grazie a posizionamenti sempre migliori sui motori di ricerca, Google in primis dato che è il più utilizzato di tutti. Grazie alla ricerca e poi all’uso di determinateparole chiave da usare nei contenuti del sito web, si riesce a uscire dallasecondapagina dei risultati di Google. Solo chi è in prima pagina riesce ad avere più clicke contatti, aumentando la visibilità online.

Search Engine Marketing SEM

Quando si parla di SEM si fa rifermento a uno strumento che ha lo scopo di migliorare la visibilità online tramite l’uso di piattaforme pubblicitarie di Google Adwords. Si tratta di un’attività che diventa indispensabile per potenziale un sito web e il brand in una certa attività. La pubblicità online resta un ottimo modo per arrivare all’obiettivo prefissato.

Web analytics

Uno strumento che permette di avere dei metti miglioramenti rispetto alla presenza di un certo sito web, è web analytics. Tramite questo strumento vengono analizzati e misurati i dati web del portale, ricevendo così ottime indicazioni in merito alle strategie in corso.

Display Advertising

I banner pubblicitari che vengono visualizzati quando si naviga online, sono solo uno dei molti sistemi di display advertising. Altri tipi di pubblicità a display sono i pop-up, i buttons, i rich media e altri formati simili sono piazzati all’interno di un contenuto di interesse per l’utente al fine di promuovere un certo brand o prodotto.

Direct Marketing DEM

L’acronimo DEM indica il direct marketing o anche l’e-mail marketing. Si tratta di uno strumento che prevede l’invio di messaggio di posta elettronica per promuovere un brand, un prodotto o un servizio.