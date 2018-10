Milano e Cortina si candidano alle Olimpiadi invernali del 2026

Il Coni ha ufficializzato la candidatura unica di Milano e Cortina per l’organizzazione delle Olimpiadi invernali del 2026, con l’ufficializzazione del divorzio da Torino (che non l’ha presa benissimo). L’ha comunicato in mattinata il presidente di Regione Lombarda Attilio Fontana, seguito poco più tardi dal collega veneto Luca Zaia.

«Esprimo la mia grande soddisfazione per la notizia che il CONI ha presentato la candidatura congiunta Milano-Cortina per le Olimpiadi invernali del 2026: sarà un’opportunità enorme non solo per Milano ma anche per Regione Lombardia e, non ultima, per la nostra Provincia di Varese» queste le parole del consigliere regionale e presidente della commissione territorio ed infrastrutture Angelo Palumbo.

Giovedì alle 12.00 a Venezia avrà luogo la prima riunione operativa, con i Presidenti di Regione Fontana e Zaia e con i Sindaci di Milano e Cortina. «A tutti loro auguro, dunque, un buon lavoro ricordando il vecchio proverbio “chi ben comincia è giá a metá dell’opera”» commenta Palumbo.