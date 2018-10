Musica d’organo e orchestre nelle chiese, torna “Invito alla musica”

Al via la nuova edizione di “Invito alla musica”, l’appuntamento autunnale con la musica classica nelle chiese di San Giulio e San Bernardo a Castellanza. L’iniziativa nasce dalla collaborazione tra la Comunità Pastorale S. Giulio e S. Bernardo e l’Amministrazione Comunale, e si articolerà in quattro concerti, due di organo e due di musica sinfonica, a cura dall’Associazione Culturale “… in Armonia” guidata da Isabella Passoni.

Il primo appuntamento è per domenica 7 ottobre alle ore 16,00 nella Chiesa di San Giulio con il concerto “L’organo dal 1600 al 1900” dell’organista Ruggero Livieri. Il concerto, che sarà introdotto da Terenzio Gnemmi con una guida all’ascolto, è il terzo e ultimo appuntamento della XIII edizione del Festival organistico della Valle Olona, la manifestazione che si articola nei comuni di Gorla Minore, Olgiate Olona e Castellanza.

Il programma spazierà dalla musica di Bach fino a quella di Widor passando per Mendelssohn: si parte con “Toccata, adagio e fuga in do maggiore (BWV 564)” e “Herr Jesu Christ, fich zu uns wen (BWV 709)” di Bach per passare poi al repertorio ottocentesco con Mendelssohn con “Sonata n. 6 in re minore” per passare alla “Sinfonia n. 5 in fa minore per grande organo” di Widor, di cui saranno eseguiti il primo, secondo e quinto movimento.

Ruggero Livieri, nato in provincia di Venezia, è un non vedente e ha studiato pianoforte e Organo al Conservatorio di Padova. Ha tenuto concerti su prestigiosi organi della Francia, Austria, Germania, Danimarca, Norvegia, E’ risultato vincitore dei Concorsi Organistici di Roma (1980) e di Noale (1978, 1984, 1985). Ha frequentato corsi internazionali di perfezionamento tenuti da maestri di fama mondiale. Nel giugno del 1990 ha conseguito “Le Prix de Virtuosité” presso il conservatorio superiore di Ginevra nella classe del maestro Lionel Rogg. Ha effettuato registrazioni discografiche con musica di Bach e dei prebachiani. E’ titolare di Organo e Composizione Organistica al Conservatorio Francesco Venezze di Rovigo. E’ Organista Titolare e Direttore Artistico della Cappella Universitaria del Collegio don Mazza in Padova.

Quattro appuntamenti con la musica, la musica di qualità che riesce ad arrivare fino al cuore. Dopo il primo appuntamento, la rassegna proseguirà domenica 28 ottobre nella Chiesa di San Bernardo con “Dall’opera alle Accademie” a cura dell’orchestra “… In Armonia”; domenica 11 novembre nella Chiesa di San Giulio con il concerto d’organo “L’organo sinfonico: invitto anelito all’ineffabile” con l’organista Raffaele Murgia e si concluderà domenica 2 dicembre nella Chiesa di San Bernardo con “Alla ricerca della forma” con l’orchestra “… In Armonia”.

La manifestazione è stata presentata questa mattina, giovedì, dal sindaco Mirella Cerini e dall’assessore alla Cultura Gianni Bettoni che hanno voluto sottolineare l’alta qualità dei concerti e degli esecutori e l’intento di avvicinare tutti alla musica d’organo e sinfonica: «Visto il successo della passata edizione è sempre più evidente che la cittadinanza ha fame di cultura e questi appuntamenti vanno proprio in quella direzione» – ha detto il sindaco. «Oltre a dare questa opportunità alla cittadinanza, diamo un’opportunità anche ai musicisti del territorio con l’orchestra “In Armonia” e con la presenza di Raffaele Murgia».

Il maestro Paolini, inoltre, ha organizzato una mattinata con gli allievi delle scuole medie sempre nella chiesa di San Giulio con una lezione concerto che si svolgerà il 25 ottobre dalle 10 alle 12,30.

L’ingresso ai concerti è libero. Per informazioni: ufficio Cultura tel. 0331 526.263; e-mail: cultura@comune.castellanza.va.it