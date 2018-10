Nasce Ebox, la piattaforma per la fatturazione elettronica di Artser

Un’associazione di rappresentanza deve essere sempre un passo avanti ai propri associati, soprattutto in una fase in cui cambiare non è un’opzione ma un obbligo. Per traghettare le imprese nell’ecosistema digitale occorre progettare servizi adeguati e innovativi in grado di rispondere alle loro esigenze. Artser, la società di servizi di Confartigianato Imprese Varese, ha appena lanciato Ebox una piattaforma per la fatturazione elettronica che dal primo gennaio 2019 diventerà obbligatoria per tutte le partite Iva nei rapporti B2B eccezion fatta per i contribuenti in regime forfettario e in regime dei minimi. L’obbligo è comunque esteso anche a queste due categorie nel caso in cui fatturino verso la pubblica amministrazione.

«Abbiamo scelto di affrontare la fatturazione elettronica pensando in grande, aggredendo i bisogni delle imprese nella loro totalità e diventando, per primi, una società di e-service totalmente digitale» sottolinea la responsabile del servizio Fisco e Contabilità di Artser, Michela Cancian.

GRATUITÀ E TUTTO INCLUSO

Sono due gli aspetti che caratterizzano Ebox: non ci sono canoni né costi aggiuntivi ed è prevista la formula «tutto incluso». La piattaforma nasce infatti per la fatturazione elettronica ma include l’archivio digitale, un posto unico dove conservare i documenti, la possibilità di consultare report e analisi del fatturato comprensibili, un sistema di alert che notifica ogni operazione e un’assistenza di prossimità con la possibilità di poter contattare un assistente fiscale personalizzato. L’interfaccia grafica è molto semplice e intuitiva in grado di convincere anche i più refrattari al cambiamento. «Ebox naturalmente è a disposizione dei clienti del nostro servizio fiscale a titolo gratuito e potrà essere fornito anche ai non clienti, qualora decidano di trasferire la contabilità presso Artser» spiega Elena Ambrosoli, responsabile marketing e commerciale.

COME FUNZIONA LA FATTURAZIONE ELETTRONICA

Con la fatturazione elettronica non cambia la normativa fiscale ma le modalità operative per la fatturazione. Non si produce più un documento di carta, ma al suo posto la piattaforma genera un file in formato xml (eXtensible Markup Language) del documento fiscale. Il sistema garantisce l’inalterabilità e l’integrità nel tempo e consente di gestire l’intero ciclo attivo e passivo delle fatture, utilizzando il sistema di interscambio Sdl dell’Agenzia delle entrate. Il sistema di interscambio è paragonabile a un postino che verifica se la fattura contiene tutti i dati obbligatori, l’indirizzo telematico del destinatario e controlla che partita Iva e codice fiscale del cliente siano esistenti. Le fatture emesse in un formato diverso dall’Xml e non transitate da Sdl si considerano come non emesse. Per il momento si può accedere alla piattaforma per compilare la fattura elettronica o con il computer o con il tablet.

QUESTO È IL NOSTRO DIVIDENDO

Le associazioni di categoria hanno anche una funzione pedagogica nei confronti delle imprese associate e questa iniziativa sembra andare in quella direzione. La trasformazione digitale va affrontata con gli strumenti adatti, pena l’espulsione dal mercato. Tra i dati forniti da Confartigianato ce n’è uno che colpisce particolarmente e riguarda le modalità di emissione della fattura di vendita tra i clienti di Artser: quasi il 50% usa word o excel, solo il 16 % usa un gestionale, mentre il 18% compila ancora a mano la fattura.

«I nostri clienti sono soprattutto i soci – conclude il direttore di Confartigianato Imprese Varese, Mauro Colombo – e siccome non facciamo dividendi, offrire servizi che rispondano alle esigenze reali delle imprese è il nostro modo di restituire quanto ci viene dato».