Nascondeva 100mila franchi sotto la gonna: rinvio a giudizio per una 24enne

Una ragazza francese di 24 anni è stata rinviata a giudizio dinanzi alla Corte delle assise Correzionali di Lugano, con l’accusa di riciclaggio di denaro.

La giovane, residente in Francia, era stata fermata il 9 maggio dell’anno scorso durante un controllo delle Guardie di confine alla stazione di Chiasso. Proveniente da Lugano in treno, era stata trovata in possesso di 100 mila franchi, custoditi all’interno di una calza e celati sotto la gonna.

In base alle ricostruzioni, l’importo le era stato affidato poco prima in contanti per essere trasportato in territorio italiano, dietro compenso.

L’ipotesi di reato nei suoi confronti è quella di riciclaggio di denaro, per aver compiuto atti suscettibili di vanificare l’accertamento dell’origine, il ritrovamento o la confisca di valori patrimoniali, sapendo o dovendo presumere che provenivano da un crimine, verosimilmente una truffa del genere “reap deal” o un furto aggravato.