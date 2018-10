Nel settore delle pensioni integrative ci sono occasioni di lavoro

«La previdenza integrativa è un tema che dovrebbe interessare molto i giovani, sia rispetto alla possibilità di costruirsi una pensione futura, ma soprattutto come occasione di lavoro perché attualmente è un settore in grande sviluppo». Questa affermazione di Gianluca Perra, responsabile di agenzia di Alleanza assicurazioni (gruppo Generali), fatta durante i festeggiamenti in piazza San Vittore a Varese per i 120 anni della compagnia di assicurazioni, di primo acchito potrebbe sembrare fin troppo ottimistica. In realtà i dati resi noti recentemente da Covip, la Commissione di vigilanza sui fondi pensione, almeno per quanto riguarda l’espansione della previdenza complementare, giustificano ampiamente quell’ottimismo.

A tutto il 2017 gli iscritti a forme pensionistiche complementari ammontano a 8milioni e 341mila, con una crescita a inizio anno del 7,1%. Nelle forme pensionistiche di mercato offerte da intermediari finanziari, i fondi aperti totalizzano 1,374 milioni di iscritti, crescendo di 115.000 unità (+ 9,2 per cento) rispetto al 2016. Nei nuovi Pip (Piani individuali pensionistici) il totale degli iscritti è di 3,103 milioni; con un incremento netto di 233.000 unità (+8,1 per cento). Le risorse dei fondi negoziali ammontano a 49,5 miliardi di euro, in crescita del 7,7 per cento. I fondi aperti dispongono di un patrimonio di 19,1 miliardi e i Pip “nuovi” di 27,6 miliardi. L’incremento nell’anno è stato, rispettivamente, del 12 e del 16,4 per cento. A fine dicembre 2017 il patrimonio accumulato dalle forme pensionistiche complementari ammonta a 160,7 miliardi di euro.

«Il tasso di adesione dei giovani a queste forme di previdenza – spiega Perra- è poco più del 20%, ben al di sotto della media europea, questo significa che c’è ancora molto spazio su cui lavorare. Oggi abbiamo bisogno di formare consulenti assicurativi secondo le nuove tendenze che stanno cambiando il settore, a partire dalla digitalizzazione. Ci sono dunque prospettive interessanti per chi vuole lavorare nella previdenza complementare».

Una dei grandi problemi di questo tempo è rappresentato dai Neet (Not in Education, Employment or Training), ovvero giovani che non studiano, non lavorano e non seguono alcun percorso di formazione. Per avvicinare questi giovani al mondo del lavoro, Generazione Alleanza, il programma di Alleanza assicurazioni sui millenials, ha aumentato i tirocini formativi e il livello di occupabilità grazie a un accordo con il ministero del Lavoro su “Garanzia Giovani”.

«In Alleanza tutti facciamo un percorso da intermediari per poi diventare dipendenti – conclude Perra – . È un po’ come accade nel calcio: prima si diventa giocatori e dopo allenatori».