«Il nostro obiettivo? Raccontare quanto è bello vivere in provincia»

Lo stabile che ospita “Officine Immobiliari” è moderno ed elegante. Michele Chisena, 48 anni, è il titolare dell’agenzia che si trova in Via Raffaello Sanzio, 23 a Gazzada Schianno, in cui lavorano tre persone.

Anche la sua “Officine Immobiliari” parteciperà all’ottava edizione della Casa in Piazza, la borsa immobiliare di Varese e provincia, organizzata dalla Camera di Commercio che si terrà il 20 e il 21 ottobre in Piazza Monte Grappa.

«Abbiamo partecipato a tutte le edizioni – spiega Michele Chisena – perché è un’occasione davvero unica per farsi conoscere. A noi serve per fare capire che ci siamo e all’utente per interfacciarsi direttamente con le agenzie. Il rapporto diretto è quello che dà i risultati migliori: si comprendono meglio le esigenze di chi sta cercando casa.

Non ultimo la Casa in Piazza offre un momento molto utile di confronto con le altre agenzie immobiliari».

«Quest’anno speriamo ci sia una buona affluenza. Il mercato è in movimento e speriamo ci siano clienti interessati alle nostre proposte».

“Officine Immobiliari” lavora soprattutto su aree in costruzione e con cantieri ma gestisce anche la vendita o l’acquisto di qualsiasi tipologia di immobile: «In questo momento il mercato immobiliare nell’area a nord della provincia funziona molto bene con il nuovo, un po’ meno con l’usato. Il nostro cliente cerca prevalentemente una casa indipendente, con preferenza per le villette con il giardino. La zona di cui ci occupiamo noi è l’ideale da questo punto di vista.

Per questo contiamo che la Casa in Piazza ci offra l’opportunità di presentare i vantaggi di vivere in provincia: molti visitatori sono varesini e spesso non prendono in considerazione la possibilità di trasferirsi in periferia. Quando mostriamo le opportunità che ci sono, restano piacevolmente sorpresi».