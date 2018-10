Oktoberfoto, la finale dell’undicesima edizione premierà gli audiovisivi

Oktoberfoto conclude la sua undicesima edizione e premia gli audiovisivi.

La serata, organizzata per il 2 novembre alle 21 in sala Montanari in via dei Bersaglieri 1, chiude l’evento che celebra la fotografia internazionale e che ha avuto inizio il primo ottobre. Durante la finalissima verrà presentato un cortometraggio dal titolo “Intrigo al Palace” per omaggiare il noir: il genere, che ha caratterizzato il

cinema dagli anni ’40 ai ’60 verrà qui celebrato per aver esaltato la narrazione visiva.

Il premio verrà assegnato da una giuria tecnica e una popolare, presidiate rispettivamente dal sindaco di Varese Davide Galimberti e dal vice-presidente provinciale dell’Acli Dario Cecchin.

Ospite della serata l’associazione culturale Italia Nostra che è attiva su scala nazionale nell’ambito della difesa e del patrimonio storico, artistico, paesaggistico e naturalistico italiano.

Oktoberfoto è la rassegna fotografica internazionale organizzata da Foto Club Varese con il patrocinio della Provincia di Varese, comune di Varese, università degli studi dell’Insubria, Enaip Lombardia, Acli arte e spettacolo, Arci Varese e importanti associazioni fotografiche italiane e straniere.

La manifestazione presenta ogni anno mostre personali, proiezioni di audiovisivi, esposizioni di attrezzature fotografiche, incontri e scambi culturali in diverse location cittadine.