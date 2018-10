Openjobmetis cerca 50 autisti da assumere: “Basta la patente B”

Openjbometis ha attivato un corposa ricerca di personale su Origgio. Si tratta di 50 autisti che abbiano la patente B che saranno addetti alle consegne.

Le persone scelte saranno chiamare a lavorare utilizzando nuove tecnologie quali, per esempio, l’uso del palmare per poter notificare eventuali anomalie relative alle consegne. Quali altri caratteristiche dovranno avere? Verrà richiesta una grande capacità di saper gestire bene il tempo di lavoro e ovviamente tanta puntualità.

L’agenzia per il lavoro spiega che “sarà avvantaggiato chi avrà esperienza nell’uso di mezzi di trasporto fino a 35 quintali e un diploma“. Per saperne di più potete consultare l’annuncio completo seguendo questo link e per candidarsi è possibile inviare il proprio cv a: saronno@openjob.it.