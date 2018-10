Openjobmetis, esordio memorabile: battuta Brescia tra mille emozioni

Pazzesca, bellissima, emozionante da cima a fondo. La prima di campionato della Openjobmetis, terminata anchesì con il lieto fine, è stata una gioia per gli occhi e ha portato due punti splendidi nel carniere biancorosso. Ma ci è voluta una tripla quasi a fil di sirena – autore Ronald Moore a 3”3 dalla fine – per decidere una contese sempre incerta, con Vitali che non è riuscito a fare altrettanto subito dopo, in seguito al timeout della disperazione di Diana. E forse è giusto così, perché – lo ha detto Caja dopo il match – a Varese è arrivata un po’ di quella fortuna mancata a maggio, nella serie playoff giocata e persa dai biancorossi proprio contro la Leonessa.

81-80 alla fine, con un protagonista assoluto tra i padroni di casa, Aleksa Avramovic, che si sta sempre più confermando giocatore di altissimo profilo. Il serbo ha segnato 30 punti e retto quasi da solo l’attacco varesino per metà partita, in attesa del risveglio di Archie, dello stesso Moore ma anche di Scrubb. Tre che alla fine, magari un po’ tardi, ma si sono presentati all’appuntamento con i 4.200 di Masnago, pubblico subito da record.

Ed è quasi strano iniziare a parlare della partita iniziando dall’attacco, quasi che Varese abbia voluto omaggiare il suo regale bomber di ogni epoca, Bob Morse, presente alla gara. Strano perché di solito la squadra di Caja vince in difesa, prima ancora che con la palla in mano. Una difesa stavolta non sempre perfetta – tanto merito anche agli ospiti, con un magnifico Hamilton fermato solo dal quinto fallo – però alla fine produttiva, ancora una volta. Quei palloni strappati dalle mani degli avversari, da Cain o da Avramovic soprattutto, sono risultati decisivi e hanno permesso di riequilibrare una lotta a rimbalzo tutta tinta di biancoblu. Numeri che potevano essere fatali per Varese (la Germani ha anche tirato con il 39% da 3 punti) e che invece restano a contorno di un successo davvero memorabile. Anche per le coronarie dei tifosi, e siamo solo alla prima gara.

COLPO D’OCCHIO

Bob Morse, il mito

Enerxenia Arena imbottita di gente e di passione per il ritorno del campionato di Serie A: la lunga attesa e l’avversaria appetitosa convincono ben oltre 4mila tifosi a partecipare alla partita, senza per altro una gran presenza ospite. Prima del match consueta ovazione per Bob Morse, ovviamente sempre amatissimo anche da chi non lo ha mai nemmeno visto giocare. Giusto così.

PALLA A DUE

Squadre al completo per la gara d’esordio: sia Varese sia Brescia hanno mantenuto allenatore e telaio dell’anno passato, con molti duelli che replicano quelli visti ai playoff. Caja non cambia una virgola del suo quintetto base, Diana dà la regia a Vitali e schiera l’ex pesarese Mika sotto canestro contro Cain.

LA PARTITA

Archie, in tempo per colpire

Brescia prova subito a spaventare la Openjobmetis dall’arco: piovono triple dalle mani di Hamilton, Allen e Abbass che però trovano subito un avversario clamoroso in Avramovic. Il serbo è spiritato, segna 11 punti con 4/4 dal campo e non trova nessuno a limitarlo. Così Varese corona il primo inseguimento con un sorpasso, ma Laquintana in lunetta fa 21-22 al 10′.

Nel secondo quarto la Leonessa prova il secondo ruggito senza però trovare le contromisure ad Avramovic che ispira il sorpasso biancorosso poi perfezionato da Moore con i suoi primi punti. Varese prova a strappare, tocca il +7 ma si rovina nel finale (persa brutta di Moore, magia di Allen sulla sirena) e a metà partita è tutto da rifare, 43-41.

Dopo l’intervallo arriva il momento più complicato per Varese che ha sì il merito di non mollare mai la presa, ma che deve anche fare i conti con le magie di Hamilton ben spalleggiato da Abbass. Quando la Germani vola a +8 però, tocca ad Archie accendere i motori: doppia tripla dell’americano e la Openjobmetis è di nuovo con entrambi i piedi nel match. Anzi, è addirittura in vantaggio (66-64) quando suona la terza sirena.

IL FINALE

Varese vuole la vittoria, spreme punti da Avramovic, da Scrubb, pure da Ferrero che colpisce da lontano: il parziale è positivo ma non basta, non si va oltre il +5 anche perché Hamilton segna pure in avvicinamento. Così l’attacco biancorosso, forse spaventato, si inceppa per qualche momento dando a Moss qualche attimo di gloria con la tripla del sorpasso. I cajani si aggrappano alla difesa, guadagnano due palloni su altrettanti sfondamenti (quello di Hamilton su Archie è il quinto fallo dell’ala ospite) ma poi tremano in lunetta con l’1/4 di Cain. Allen, velenoso, infila una tripla pazzesca dall’angolo con 58” da giocare, ma poi la Germani spreca un paio d’altri possessi (rimbalzo ancora di Allen in attacco nel mezzo). Così, sull’ultima transizione buona, Moore non fallisce: ricezione, arresto, tiro e tripla dell’81-80. Diana chiama timeout: rimessa, caduta di Sacchetti su un contatto (a Brescia si stanno lamentando, ma fischiare lì, con Brian spalle a canestro a 8 metri dal tabellone, sarebbe stato troppo…), Vitali la riprende ma può solo scaraventarla in qualche modo. E con la sirena, si accendono anche le voci dei tifosi di Masnago. E sono cori di gioia.