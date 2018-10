Openjobmetis sui blocchi di partenza: contro Brescia serve già l’impresa

La lunga attesa è finalmente terminata. Dopo tanti mesi senza basket ufficiale e dopo una lunga serie di partite amichevoli, i tifosi biancorossi possono tornare a palpitare per la Pallacanestro Varese, habituée del campionato di Serie A, che domenica 7 ottobre inizierà il proprio cammino.

Un esordio intrigante ma allo stesso tempo complicato: la Openjobmetis ritrova subito quella Germani Brescia che a maggio ha stoppato nei quarti playoff il bel cammino della squadra di Caja. Un verdetto giusto nel complesso ma beffardo per il modo in cui è stato emesso: tre vittorie a zero per la Leonessa con Varese quasi sempre in vantaggio lungo l’arco delle tre gare. Un trend che è proseguito nel confronto di precampionato di due settimane fa a Brescia, dove la squadra di Diana ha vinto il torneo di inaugurazione del palasport proprio con un cesto a fil di sirena.

Insomma, un tabù che deve subito essere rotto, quello bresciano: la Openjobmetis ha tutte le intenzioni di strappare i primi due punti in palio ma è anche conscia che sulla carta gli ospiti valgono qualche posizione in più nel ranking, nonostante un organico in parte rinnovato. Rispetto alla semifinale disputata a maggio la formazione bresciana ha perso in particolare Michele Vitali e Marcus Landry anche se gli arrivi dei vari Abbass, Mika, Hamilton e Beverly hanno mantenuto molto alto il tasso di qualità a disposizione dello staff biancoazzurro. Dove c’è sempre gente di grande esperienza come Luca Vitali, Sacchetti o Moss.

In casa Varese i giorni che precedono la prima palla a due sono trascorsi con discreta tranquillità. La squadra ha ricevuto la visita – sempre molto gradita – di Bob Morse che sarò presente anche alla partita, ha sfrondato l’agenda degli impegni mondani e si è chiusa al palazzetto per lavorare sugli ultimi dettagli, con attenzione a quei problemini registrati nelle amichevoli precampionato. Caja ha a disposizione l’intera rosa ed è conscio che il primo ostacolo non è certo dei più semplici.

«Ci siamo preparati nel miglior modo possibile – garantisce Caja – ma sappiamo che l’esordio è come il primo giorno di scuola, può riservare molte emozioni. Conosciamo la forza dell’avversario, perché Brescia negli anni è andata sempre più in alto in classifica, però noi abbiamo giocatori che hanno lavorato tanto. Nella Openjobmetis ci sono cinque novità: qualcuno si è inserito subito, qualcun’altro ha impiegato più tempo ma ciò è fisiologico. Ora siamo curiosi di confrontarci subito contro chi ci ha eliminato ai playoff senza nemmeno lasciarci una briciola di soddisfazione».

