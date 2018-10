Ospedale di Busto, il vento danneggia il tetto di un padiglione (appena ristrutturato)

Le forti raffiche di vento che hanno sferzato la provincia per tutta la notte hanno causato qualche problema in ospedale. Parte della copertura del padiglione di ostetricia e ginecologia è stata infatti strappata dal tetto, finendo a terra.

All’interno della struttura comunque non ci sono stati problemi. Al quinto piano, infatti, c’è il reparto di endoscopia che non ha una parte dedicata alla degenza dei pazienti e quelli ricoverati negli altri piani non hanno subito disagi. Questa mattina i tecnici erano già al lavoro per delimitare l’area interessata e risolvere il problema.

L’incidente, tra l’altro, ha interessato una struttura che era stata appena ristrutturata e inaugurata a gennaio di quest’anno. (foto Maristella Ancri/Sei di Busto se).